(ANSA) - TRIESTE, 13 NOV - Nuova udienza oggi in Tribunale a Trieste del processo a carico di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich. L'uomo è chiamato a rispondere del reato di diffamazione a seguito di alcune dichiarazioni fatte in merito agli ex vicini di casa, Gabriella Micheli e Salvatore Nasti, in diverse trasmissioni alle quali ha partecipato, su Mediaset e Rai. La coppia è assistita dall'avvocato e professore Francesco Mazza. Un altro procedimento con la stessa imputazione è già stato archiviato. A testimoniare davanti al giudice Fabrizia De Vincenti oggi sono stati chiamati Silvia Radin, cugina della Resinovich, l'albergatrice Jasmina Zivkovic e il fratello di Liliana, Sergio Resinovich. Presente in aula anche Sebastiano Visintin, assistito dai legali Paolo e Alice Bevilacqua. "L'udienza odierna è quella che in precedenza era stata rinviata per l'escussione dei testimoni della parte civile - ha ricordato l'avvocato Mazza - quindi sono stati sentiti in esame e controesame Silvia Radin, Jasmina Zivkovic e Sergio Resinovich, che hanno confermato, in ordine alle circostanze ad ambo sottoposte in tema di esame, le accuse che il Visintin ha rivolto nei confronti dei miei assistiti e quindi è stato un esame, a nostro avviso, confortante". La prossima udienza è fissata per il 26 febbraio. Mese in cui, come rende noto Mazza, si aprirà un ulteriore procedimento, sempre per diffamazione: "L'udienza pre-dibattimentale si terrà il 10 febbraio, il pm sarà la dottoressa Ilaria Iozzi, sempre per il reato di diffamazione nei confronti dei miei assistiti, in questo caso relativamente a un'altra trasmissione andata in onda su Mediaset". (ANSA).