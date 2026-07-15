(ANSA) - CATANZARO, 15 LUG - Un caso di West Nile è stato segnalato a Borgia in provincia di Catanzaro. A comunicarlo in mattinata all'amministrazione comunale è stato il dipartimento Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale. Una donna di giovane età, secondo quanto si è appreso, è stata ricoverata all'azienda ospedaliera universitaria dopo aver manifestato sintomi quali febbre, mal di testa e difficoltà respiratorie. Secondo quanto appreso, la donna si trova ancora ricoverata in ospedale, le sue condizioni di salute sono in miglioramento. In serata l'Asp ha programmato sul territorio comunale un intervento straordinario di disinfestazione, parallelamente saranno installate trappole e avviate operazioni di monitoraggio eventualmente al fine di attivare ulteriori specifici interventi di disinfestazione e bonifica. (ANSA).