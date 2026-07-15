(ANSA) - MILANO, 15 LUG - La firma del pm di Milano Maurizio Ascione sulla richiesta di archiviazione del capitolo dell'indagine sugli arbitri che vede indagato il designatore Gianluca Rocchi alla fine è arrivata. Nella serata di ieri, dopo un pomeriggio di faccia a faccia e riunioni con l'aggiunto e co-assegnatario del fascicolo, Paolo Ielo, e con il procuratore Marcello Viola, il pubblico ministero, da domani alla Procura europea, si è (o è stato) convinto che gli elementi raccolti in quasi due anni di inchiesta per frode sportiva a carico di Rocchi - che avrebbe agito nelle assegnazioni in concorso "con esponenti" dell'Inter - non sono sufficienti e solidi al punto da 'reggere' in un eventuale processo. Fino a qualche ora prima il pm era contrario alla linea dei vertici della Procura milanese. Dunque questa parte di indagine va verso l'archiviazione mentre per gli episodi delle presunte bussate alla sala Var di Lissone gli atti vanno a Monza per competenza territoriale. Inoltre la carte sulla vicenda andranno anche alla giustizia sportiva affinchè valuti eventuali illeciti. (ANSA).