VERONA. l Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Ulss 4 ha segnalato al sindaco di Portogruaro (Venezia) Luigi Toffolo un caso di Dengue di importazione, trasmessa dalla zanzara tigre, in un paziente residente nel Comune.

Sulla base delle indicazioni regionali per la sorveglianza delle arbovirosi, il primo cittadino ha adottato un'ordinanza che dispone interventi di disinfestazione in una zona compresa nel luogo dove si è manifestato il contagio e per un raggio di 200 metri, individuata come area interessata dal caso.

Gli interventi saranno eseguiti dalla ditta Triveneta Cooperativa sociale di Vigonza (Padova), incaricata del servizio di disinfestazione in caso di emergenza sanitaria, secondo un programma prestabilito. Domani dalle 8.30 disinfestazione antilarvale porta a porta e su pubblica via; dalle ore 8.00 disinfestazione antilarvale sui fossati presenti nella zona.

Domani, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, dalle 3.00 alle 6.00, disinfestazione adulticida.

E a Verona il sindaco Damiano Tommasi ha firmato un'ordinanza per l'attivazione del protocollo di emergenza sanitaria a seguito della segnalazione, da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss 9, di un caso umano di virus Dengue trasmesso dalla zanzara tigre sul territorio comunale.

L'area interessata dagli interventi, individuata dall'Ulss 9 Scaligera, è compresa tra i quartieri Pindemonte e Ponte Crencano, a poca distanza dall'ospedale di Borgo Trento.