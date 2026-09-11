(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Abbiamo avanzato al Demanio una proposta economica per pagare una quota simbolica per gli arretrati. C'è un'offerta vera e concreta fatta in due parti: una economica come risarcimento per gli arretrati. E poi ce n'é una, con un affitto mensile calmierato che sarebbe suddiviso tra le famiglie che abitano lì. Noi non abbiamo mai detto di voler mantenere la posizione di occupanti. Né per quanto riguarda le famiglie né per la sala conferenze, unico spazio del palazzo adibito ad altro". Così all'ANSA il portavoce nazionale di CasaPound Luca Marsella, in merito alla proposta avanzata per regolarizzare la posizione degli occupanti del palazzo. "La proposta l'abbiamo fatta ad agosto ma il Demanio non ci ha mai risposto, anche se ci viene contestato il danno erariale - ha precisato -. La politica dei centri sociali ora a Roma è proprio quella della regolarizzazione, come accaduto per il Porto Fluviale - ha aggiunto -. O come sta accadendo con lo Spin Time, dove alle famiglie che abitavano lì verrà consentito di superare le graduatorie di migliaia di romani che sono in attesa di una casa popolare e gli hanno anche trovato altre sistemazioni". "Se per i centri sociali trovano delle soluzioni, non capiamo perché, nell'unica occupazione non sventola la bandiera rossa ma il tricolore e il rapporto è uno a 180, bisogna procedere con uno sgombero", ha ribadito Marsella. (ANSA).