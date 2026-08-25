(ANSA) - CASAMICCIOLA TERME, 25 AGO - È stato l'epicentro del terremoto di Casamicciola del 2017, dopo essere stato devastato anche dal sisma del 1883. Piazza Maio è il quartiere simbolo delle calamità naturali che hanno segnato il comune isolano e nove anni fa fu l'area maggiormente colpita dal terremoto che provocò due vittime, danneggiò decine di edifici e fece centinaia di sfollati, determinandone lo spopolamento. Sabato sera sarà inaugurata la nuova piazza del Maio, con una configurazione completamente ridisegnata degli spazi urbani, resa possibile anche dalla demolizione di una quindicina di unità abitative rese inagibili dal sisma. Per l'amministrazione comunale questo è il primo intervento di rigenerazione urbana della ricostruzione post calamità di Casamicciola: un nuovo spazio pubblico destinato all'aggregazione sociale, una sorta di progetto pilota per la rifunzionalizzazione di altre aree del paese colpite dalle calamità. "Finalmente vediamo ridisegnata e restituita alla comunità un'area così importante del nostro territorio, pur in una veste diversa rispetto al passato, e che tornerà a vivere e ad essere un punto di riferimento e una risorsa» afferma il sindaco Giosi Ferrandino, auspicando che l'avanzamento della ricostruzione possa favorire anche il ripopolamento della zona. Nel corso della cerimonia ci sarà spazio anche per la memoria. Saranno commemorate Lina Balestrieri e Marilena Romanini, le due vittime del terremoto del 21 agosto 2017, entrambe morte proprio nell'area di piazza Maio. (ANSA).