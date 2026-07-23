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(ANSA) - WASHINGTON, 23 LUG - La Casa Bianca ha annunciato che gli Usa imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali a causa delle preoccupazioni relative al lavoro forzato. I dazi, che entreranno in vigore domani, variano dal 10% al 12,5%. I prodotti già soggetti a dazi specifici per settore non saranno interessati da questa misura. I nuovi dazi entreranno in vigore venerdì alle 00:01 ora locale (04:01 GMT), proprio nel momento in cui scadranno i dazi temporanei del 10%, introdotti da Donald Trump dopo l'annullamento dei precedenti da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio. (ANSA).