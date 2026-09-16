(ANSA) - BRUXELLES, 16 SET - "Con la presidente" della Commissione europea Ursula von der Leyen e quella del Parlamento Ue "Metsola ci siamo concentrati sui passi futuri: un partenariato più stretto che rafforzi la nostra sovranità reciproca, al fine di creare maggiori opportunità e prosperità per i nostri cittadini". Lo scrive su X il premier canadese Mark Carney, dopo l'annuncio di von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione di rendere il Canada un membro associato dell'Ue. Poche ore prima, lo stesso Carney via social aveva sottolineato come Bruxelles e Ottawa riconoscono "i vantaggi di un partenariato più solido per economia e sicurezza", definendo Ue e Canada come "partner naturali uniti da valori condivisi". (ANSA).