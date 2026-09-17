(ANSA) - STRASBURGO, 17 SET - "Un'alleanza è un processo positivo. Questo lo dico anche rivolgendomi al presidente degli Usa. Un Canada più forte, più resiliente, è un partner più efficace anche per gli Usa, e lo stesso vale per l'Ue". Lo ha detto il premier canadese Mark Carney in conferenza stampa sottolineando come il processo di partnership "rafforzerà la sovranità del Canada. I canadesi sono già uniti. Nessuno impone loro la lingua, o impone restrizioni su cultura o partenariati". (ANSA).