(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Carlo Conti annuncia sui suoi profili social, con una storia su Instagram, il cast e la giuria della sedicesima edizione di Tale e Quale Show, al via da mercoledì 23 settembre su Rai 1 in prima serata, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Questi i protagonisti pronti a mettersi in gioco con esibizioni rigorosamente dal vivo: Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano in gara anche i "duetti impossibili" di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, tra i momenti più apprezzati dell'ultima edizione. Come già annunciato, la giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Non mancherà la presenza del quarto giudice a rotazione, un ospite speciale che cambierà a ogni puntata. L'appuntamento con Tale e Quale Show è su Rai1 da mercoledì 23 settembre, in prima serata, per nove puntate in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, con la conduzione di Carlo Conti. (ANSA).