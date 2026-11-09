(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Trentatré milioni di euro per migliorare le condizioni di vita e favorire il reinserimento delle persone in esecuzione penale. Questo il fulcro di 'Limen - Un futuro oltre la pena', la nuova Sfida di Mandato di Fondazione Cariplo presentata all'Auditorium di Milano. Il programma pluriennale prevede un piano di interventi da realizzare in collaborazione con Regione Lombardia, Fondazione Peppino Vismara, Intesa Sanpaolo, Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), Fondazioni di Comunità, l'amministrazione penitenziaria e i soggetti pubblici e del privato sociale che operano nell'ambito. Gli interventi di Limen verranno realizzati in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, coinvolgendo sia chi è in carcere sia chi sconta la pena all'esterno, con priorità alle situazioni di maggiore fragilità. Alla base dell'iniziativa c'è la convinzione che i percorsi di reinserimento sociale di chi ha commesso un reato non prendono avvio al termine della pena, ma durante la detenzione o l'esecuzione della pena fuori dal carcere, e proseguono con il ritorno in società. Il programma prevede 20 milioni stanziati da Fondazione Cariplo e un milione da Fondazione Peppino Vismara, a cui si aggiungono 12 milioni di cofinanziamento stimato da Regione Lombardia. La Sfida si inserisce anche all'interno di due accordi che Fondazione Cariplo ha siglato con il Cnel e Regione Lombardia per il reinserimento socio-lavorativo e il potenziamento delle politiche di welfare penale e di giustizia di comunità. Uno dei primi interventi promossi dalla Sfida è il Bando 'Carcere e comunità in rete', lanciato insieme a Fondazione Peppino Vismara, con 12 milioni di euro (11 milioni di Fondazione Cariplo e 1 milione di Fondazione Peppino Vismara). Il bando sostiene progetti pluriennali realizzati da reti attive nell'ambito dell'esecuzione penale per contrastare la grave marginalità, affrontare le fragilità psichiche e prevenire la recidiva. Limen prevede anche azioni per promuovere nel circuito penitenziario cultura, diritto allo studio e crescita delle imprese sociali capaci di offrire lavoro alle persone detenute ed ex detenute. Inoltre, è previsto lo sviluppo di iniziative in collaborazione con Regione Lombardia, nell'ottica di favorire l'integrazione delle attività promosse da Limen nel quadro programmatorio regionale. Le azioni condivise con la Regione Lombardia avranno come focus lo sviluppo delle competenze degli operatori del welfare penale e il rafforzamento del sistema territoriale di giustizia riparativa. (ANSA).