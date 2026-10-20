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(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - A causa delle criticità nell'approvvigionamento di gasolio, da domani 21 ottobre potrebbero verificarsi riduzioni e soppressioni di alcuni servizi di trasporto su gomma: lo annuncia Eav, la holding dei trasporti della Regione Campania, che gestisce decine di collegamenti via bus in provincia di Napoli oltre alla ferrovia Circumvesuviana. L'azienda avverte anche che a partire dal 24 ottobre, in assenza del ripristino delle regolari forniture di carburante, potrebbero essere interessati da sospensioni anche alcuni servizi ferroviari. (ANSA).