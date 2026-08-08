(ANSA) - ROMA, 08 AGO - "Sarebbe sbagliato archiviare la vicenda Spin Time con il solo sgombero del palazzo. Questa città affronta un problema serio: il rischio di perdere l'anima che da sempre costituisce la sua vera identità". Lo afferma il cardinale vicario di Roma Baldo Reina. "La Chiesa di Roma, chiamata a presiedere nella carità, c'è. E sarà sempre dalla parte delle persone che alzano il loro grido di sofferenza, che cercano una mano tesa, e una comunità da chiamare casa", sottolinea il vicario del Papa per la diocesi di Roma. (ANSA).