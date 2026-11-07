(ANSA) - MANZANO, 07 NOV - E' stato scoperto casualmente dai carabinieri di Manzano (Udine) durante una notifica, un cane Amstaff di cinque anni tenuto in una gabbia in condizioni igieniche precarie e in evidente stato di malnutrizione. Per questa ragione tre persone, un uomo del posto, di 37 anni, e due residenti fuori regione, di 39 e 42 anni, sono state denunciate con l'accusa di maltrattamento e abbandono di animali. I militari dell'Arma, nei giorni scorsi, avevano sentito guaire l'animale nel terreno di un'abitazione. L'intervento del servizio veterinario dell'Asufc ha permesso di riscontrare diverse patologie, tra cui un grave eritema provocato dall'autolesionismo e una marcata perdita di massa muscolare. Il cane è stato sottoposto a sequestro preventivo e affidato a una struttura idonea per ricevere le cure necessarie. (ANSA).