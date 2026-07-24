(ANSA) - CATANIA, 24 LUG - Un carabiniere di 25 anni è stato ferito con una coltellata a un fianco durante un intervento la notte scorsa in un'abitazione di Scordia, nel Catanese, dove era intervenuto con un collega dopo una chiamata del padre dell'uomo preoccupato perché il figlio era fortemente agitato e manifestava propositi di autolesionismo. Il militare è stato operato nell'ospedale di Militello in Val di Catania. Non è in pericolo di vita. Il 25enne, su disposizione della Procura di Caltagirone, è stato arrestato e condotto in carcere. E' accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravati e per porto illecito di oggetti atti ad offendere. (ANSA).