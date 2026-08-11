(ANSA) - VICENZA, 11 AGO - La presentazione del libro di Sigfrido Ranucci a Enego (Vicenza) prevista per il 20 agosto è saltata per una lettera di minaccia che sarebbe stata scritta da Adriano Cappellari, il 21enne aspirante giornalista reo confesso di aver simulato l'attentato incendiario a suo carico con lettere anonime che lo aveva messo sotto scorta dai carabinieri. Lo scrive il Giornale di Vicenza, riportando anche la frase che era scritta nella missiva: "Fate saltare l'appuntamento a Enego con Sigfrido Ranucci altrimenti facciamo 'saltare' lui". Questa novità sarebbe emersa nel corso dell'interrogatorio davanti alla pm di Vicenza Alessia Grenna avvenuto la settimana scorsa. Cappellari avrebbe ammesso di essere l'autore anche della lettera per far saltare la presentazione del libro, missiva recapitata al fornaio del paese pochi giorni prima della svolta nelle indagini con le perquisizioni nella sua abitazione. Una minaccia poi arrivata alle forze dell'ordine e l'amministrazione comunale che hanno deciso di cancellare l'incontro pubblico. (ANSA).