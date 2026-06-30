(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Una capotreno è stata aggredita in modo brutale ieri sera su un Frecciarossa fermo per un guasto alla stazione di Milano Lambrate. Lo riferisce la Uil Trasporti di Milano e della Lombardia spiegando che la donna è stata aggredita da un passeggero durante il servizio serale sul treno AV 8882 fermo per un guasto tecnico. Afferrata per la divisa, la capotreno è stata scaraventata a terra e colpita al volto, con l'aggressore che è salito sopra di lei per continuare a picchiarla. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha evitato il peggio, salvando la lavoratrice da conseguenze che avrebbero potuto essere fatali. A quanto si apprende l'aggressore è riuscito a dileguarsi indisturbato attraverso una delle porte aperte, senza che le forze dell'ordine presenti in stazione siano riuscite a identificarlo. (ANSA).