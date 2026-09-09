(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Le elezioni nella Sassonia-Anhalt hanno mostrato, senza mezzi termini, come un partito radicale è stato legittimato democraticamente dalla volontà degli elettori ottenendo la maggioranza. Sono rimasto senza parole di fronte a questo risultato elettorale, in un primo momento. Ma sono determinato nel prosieguo del mio operato. È dimostrato che il partito della AfD ha uno stampo etno-nazionalista. Non c'è posto per questa ideologia basata sul nazionalismo etnico né dentro né fuori dalla casa di Dio, né nel Cristianesimo, né nell'Ebraismo, né nell'Islam". Lo dice monsignor Heiner Wilmer, Presidente della Conferenza Episcopale tedesca. "Mi auguro vivamente - ha quindi proseguito parlando in occasione del Ricevimento annuale della Chiesa Cattolica a Berlino - che la verità ci liberi anche in questo caso, decifrando slogan fumosi e smontando promesse elettorali del tutto prive di un fondamento realistico. Come Chiesa non ci tiriamo indietro. Al contrario: ci opponiamo quando la paura viene messa contro la solidarietà. Ci opponiamo quando le persone vengono schierate l'una contro l'altra. Ci opponiamo quando le istituzioni democratiche vengono indebolite". (ANSA).