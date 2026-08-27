(ANSA) - MOSCA, 27 AGO - Il capo dei servizi segreti per l'estero russi, Serghei Nyshkin, ha confermato di avere avuto un colloquio martedì a Mosca con il direttore della Cia, John Ratcliffe, affermando che si è tratto di un normale "incontro di lavoro" senza "nulla di insolito". "abbiamo discusso una serie di questioni che rientrano nella competenza dei servizi di intelligence, e, come ben sapete, la competenza dei servizi di intelligence è una cosa piuttosto delicata e particolare", ha detto Naryshkin, citato dall'agenzia Interfax. "L'incontro si è svolto, ma non c'è nulla di insolito in questo - ha aggiunto -. Nella pratica delle attività dei servizi segreti, gli incontri tra i dirigenti o gli incontri in formato online fanno parte del nostro lavoro". (ANSA).