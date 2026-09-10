(ANSA) - POTENZA, 10 SET - La Commissione Europea ha presentato formalmente oggi al Consiglio europeo e al Parlamento europeo le proposte di modifica alle regole per guadagnare il titolo di Capitale europea della cultura. Il nuovo ciclo di programmazione dovrebbe essere dal 2034 al 2047. La misura sarà oggetto di negoziazioni sia con il Parlamento europeo che con il Consiglio e dovrebbe arrivare a una decisione a metà del prossimo anno. Lo fa sapere la testata giornalistica www.EcocNews.com dedicata alle capitali europee della cultura, che rimarca come si tratti "di una decisione molto importante per l'Italia considerato che il nostro Paese, dopo Matera 2019, dovrà indicare una capitale europea della cultura nel 2033, proprio nell'anno in cui si chiuderà il precedente ciclo". Quasi certamente, pertanto, il bando del ministero della Cultura per la competizione italiana dovrà tenere conto di alcune linee guida anche se il 2033 è fuori dal nuovo ciclo. Fra le proposte della Commissione Europea: rendere il processo più semplice e chiaro, con criteri meno numerosi e più mirati, aspettative più chiare e un monitoraggio più rigoroso; andare oltre il piano di una singola città per qualcosa che duri nel tempo, con gruppi di città, anche transnazionali, potranno presentare domanda congiuntamente; dare peso all'impegno; coinvolgere maggiormente le persone e l'Europa; costruire città più inclusive e resilienti; rafforzare la governance e il sostegno. (ANSA).