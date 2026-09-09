(ANSA) - LONDRA, 09 SET - Il sito di monitoraggio dei voli FlightRadar24 riporta che 177 voli previsti per oggi nel Regno Unito sono già stati cancellati, dopo le 1.300 cancellazioni registrate ieri da e per gli aeroporti britannici. Quasi tutte le nuove cancellazioni riguardano lo scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. La National Air Traffic Services (NATS) ha dichiarato ieri sera di essere ancora al lavoro per risolvere i disagi causati da un "problema di sistema". (ANSA).