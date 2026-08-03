(ANSA) - TORINO, 03 AGO - Un cane pastore in difficoltà è stato soccorso dalla polizia di Stato a Bardonecchia e riconsegnato il giorno successivo ai proprietari, dai quali si era allontanato. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di un ragazzo che aveva notato l'animale vagare a bordo strada, in direzione Pian del Colle, con evidenti difficoltà a camminare. Il giovane lo ha seguito per un tratto, fino a quando il cane si è addentrato nella vegetazione, facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti del commissariato di Bardonecchia hanno avviato le ricerche durante la notte. Entrati nell'area boschiva che costeggia il Rio di Valle Stretta, hanno individuato il cane, che si muoveva a fatica, e lo hanno trasportato in braccio fino alla volante. Successivamente lo hanno condotto negli uffici del commissariato, dove gli hanno dato acqua e cibo. Nelle ore successive l'animale è stato affidato al canile di Sant'Antonino di Susa per gli accertamenti sanitari e la verifica del microchip. Il giorno dopo, identificato come Whisky, è stato restituito ai proprietari. (ANSA).