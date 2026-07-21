(ANSA) - LONDRA, 21 LUG - Il Canada fa il suo ingresso come primo Paese osservatore nel Global Combat Air Programme (Gcap), il programma per il nuovo caccia stealth sviluppato congiuntamente da Regno Unito, Italia e Giappone. L'annuncio del nuovo governo britannico di Andy Burnham è arrivato in occasione del vertice di Londra che vede riuniti i ministri della Difesa dei quattro Paesi (per l'Italia Guido Crosetto). "Onoreremo i nostri impegni nel settore della difesa", ha detto il neo premier laburista Burnham sottolineando l'importanza del programma per il Regno. (ANSA).