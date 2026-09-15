(ANSA) - ROMA, 15 SET - I gruppi parlamentari del Pd, M5S e Avs di Montecitorio hanno depositato oggi una mozione unitaria per chiedere al Governo di impegnarsi per "favorire il superamento della regola del voto all'unanimità e conseguentemente del potere di veto, con una coerente riforma dei trattati, anche al fine di consentire all'Unione europea di intervenire con maggiore tempestività ed incisività, non solo in materia di politica estera, difesa comune e sicurezza comune, ma anche di armonizzazione fiscale e regolazione del mercato interno, nonché per sostenere l'autonomia strategica, la sicurezza energetica, la transizione ecologica". Obiettivo del documento del campo largo è spingerere sulla "competitività dell'Europa, garantire la coesione e tutelare il modello sociale europeo, con iniziative comuni ambiziose e mobilitando risorse adeguate, debito comune e investimenti in beni pubblici europei". Nel testo promosso dai capigruppo in commissione affari europei Piero De Luca (PD), Filippo Scerra (M5S), Marco Grimaldi (Avs) si sottolinea che "la regola del voto all'unanimità che ancora vige nel processo decisionale dell'Unione europea in alcuni settori strategici, attribuendo a ciascuno Stato membro un potere di veto, impedisce l'adozione di decisioni sostenute dalla grande maggioranza degli altri Paesi UE - come si è osservato in anni recenti con l'Ungheria - o costringe a compromessi significativamente alla capacità dell'Unione europea di decidere e agire tempestivamente come autentico soggetto politico". (ANSA).