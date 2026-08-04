(ANSA) - NAPOLI, 04 AGO - Sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto record, di magnitudo 4.7, registrato venerdì scorso. Di questi circa 568 hanno trovato una sistemazione autonoma. Le case inagibili per il momento sono quasi 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono. Il dato è emerso dalla riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi che si è tenuto oggi in prefettura con il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha ribadito che grazie agli ulteriori moduli di verifica dei vigili del fuoco, garantiti dal ministro Piantedosi, entro la fine della settimana saranno ultimate tutte le verifiche sugli immobili lesionati. (ANSA).