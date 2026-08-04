(ANSA) - NAPOLI, 04 AGO - La protesta dei cittadini di Pozzuoli per la crisi idrica è sfociata nel blocco dello scalo marittimo. Il corteo, partito con centinaia di persone e cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area portuale riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e a occupare la banchina principale. In prima fila tra i manifestanti rimangono le fasce più fragili della popolazione, tra cui anziani, famiglie con bambini e disabili in carrozzina, esposti a temperature elevate che hanno già causato alcuni malori. Le forze dell'ordine presidiano l'area. Non si registrano scontri. La leadership della protesta, che ha determinanto il blocco del porto di Pozzuoli, sta mantenendo il controllo interno per evitare provocazioni, ribadendo la natura pacifica ma determinata dell'occupazione. I cittadini chiedono garanzie immediate sul ripristino dell'erogazione dell'acqua e per gli sfollati e confermano l'intenzione di mantenere il presidio per ottenere un incontro con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, atteso domani a Napoli. (ANSA).