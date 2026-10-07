(ANSA) - NAPOLI, 07 OTT - Saranno dodici gli autobus che dall'area flegrea che partiranno domani alla volta di Roma. A bordo ci saranno alcune centinaia di cittadini di Pozzuoli e di Bacoli che si recheranno nella Capitale per chiedere provvedimenti immediati per far fronte alla situazione emergenziale che si è venuta a creare dopo la scossa del 31 luglio scorso. Una decina di bus partiranno da Pozzuoli e altri due da Bacoli intorno alle 7. I manifestanti si ritroveranno alle 10 al Colosseo per poi procedere a piede in direzione di Palazzo Chigi, dove è atteso il varo del decreto ad hoc sui Campi Flegrei. Una manifestazione, hanno annunciato i manifestanti, che sarà pacifica. (ANSA).