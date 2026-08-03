(ANSA) - NAPOLI, 03 AGO - La Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni del Campi Flegrei rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. A occuparsi degli approfondimenti documentali sono i magistrati della sezione "lavoro e colpe professionali" coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci. Per la messa in sicurezza di quei costoni sono stati stanziati fondi che però, al momento, risultano inutilizzati. (ANSA).