(ANSA) - NAPOLI, 02 AGO - E' terminata da poco la riunione del Centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, sin dalla serata di venerdì, per fare un aggiornamento della situazione dopo la scossa dell'altra sera che ha causato non pochi danni nella città di Pozzuoli. Al vertice hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Roberto Fico, l'assessore alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, i sindaci dell'area flegrea ed il vescovo di Pozzuoli, Carlo Villano. Dal confronto è emerso che al momento resta stabile, allo stato, il ⁠numero di edifici dichiarati inagibili dai vigili del fuoco (10 edifici, 7 attività commerciali, oltre alla ex area Olivetti sulla quale sono in corso ulteriori sopralluoghi). I nuclei familiari allontanati dalle proprie abitazioni sono 144. Ottantotto persone (di cui 17 minori) sono accolte attualmente presso il Palatrincone di Pozzuoli, mentre le restanti hanno trovato autonoma sistemazione. Nel corso della riunione del Centro Coordinamento Soccorsi è stata richiamata l'urgenza di fornire con la massima celerità soluzioni alberghiere o il contributo di autonoma sistemazione a chi ne faccia richiesta in base all'esito delle verifiche dei vigili del fuoco. (ANSA).