(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Nove arresti in carcere e 4 ai domiciliari all'alba nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Napoli (pm Woodcock e Colonna Romano, procuratore aggiunto Ferrigno) su presunte infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici e un sistema di corruzione che coinvolge imprenditori, amministratori e funzionari pubblici tra Napoli e provincia. Tra i destinatari un alto dirigente regionale e diversi politici. L'ordinanza del gip di Napoli è stata notificata dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Napoli. Sequestrata una società. (ANSA).