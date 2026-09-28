(ANSA) - MARTINSICURO, 28 SET - Un camion pompa per calcestruzzo ha urtato violentemente il cavalcavia della linea ferroviaria Bologna-Taranto in via delle Messi, nella frazione di Villa Rosa di Martinsicuro, nel Teramano. Nell'impatto è stata danneggiata una trave in cemento armato della struttura e si è verificato un lieve spostamento del binario lato monte. L'incidente ha provocato la temporanea interruzione della circolazione ferroviaria. Dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici di RFI e dalla polizia ferroviaria, il transito dei treni è stato riattivato a senso unico alternato, utilizzando esclusivamente il binario lato mare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente. Ferito l'autista del mezzo pesante, un 32enne, che ha riportato diversi traumi. Soccorso dal personale del 118 di Sant'Omero, è stato trasportato all'ospedale Mazzini di Teramo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco del distaccamento di Nereto, che hanno messo in sicurezza l'area e rimosso le parti pericolanti della struttura. La polizia locale ha gestito la viabilità fino alla rimozione del camion. (ANSA).