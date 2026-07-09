(ANSA) - GENOVA, 09 LUG - Incidente sull'autostrada A10 per un camion che si è ribaltato tra i caselli di Arenzano e Pra' in direzione Genova. Lievemente ferito l'autista del mezzo. Sul posto la polizia stradale e i soccorsi. Il camion incidentato occupa l'intera carreggiata per questo il tratto è stato chiuso, con una coda di 4 chilometri in aumento a partire da Varazze. Per chi proviene da ponente l'uscita consigliata è quella di Arenzano. Sul posto anche il personale di Autostrade. (ANSA).