(ANSA) - MATERA, 11 LUG - Un uomo di 50 anni, di Crispiano (Taranto), che era alla guida di un camion precipitato - per cause in fase di accartamento - da un cavalcavia, è morto la notte scorsa lungo la strada statale 7, nei pressi dello svincolo di Matera centro. Sul posto, all'ingresso della città dei Sassi, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso - che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo - le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per recuperare l'automezzo. La circolazione stradale ha subito rallentamenti e limitazioni. (ANSA).