(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Caltagirone Editore S.p.A. annuncia che, a partire dal da domenica 1° novembre Gerardo Ausiello assumerà il ruolo di vicedirettore de Il Mattino. Giornalista napoletano, 45 anni, Ausiello lavora dal 2008 al Mattino, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino a capocronista, caporedattore e coordinatore delle Cronache. Laureato in Filosofia all'Università Federico II di Napoli, ha mosso i primi passi nel mondo dell'informazione al quotidiano Roma, per poi essere assunto al Mattino, prima come redattore politico e poi con funzioni di coordinamento. Cura inoltre l'inserto Salute&Benessere e conduce una rubrica di interviste e approfondimenti sulla web tv del giornale contribuendo allo sviluppo di nuovi linguaggi e formati dell'informazione e all'integrazione tra carta e web. Nel 2021 ha vinto il premio Ischia di giornalismo "Marco Suraci". (ANSA).