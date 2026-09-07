(ANSA) - ROMA, 07 SET - Il risultato in Sassonia "è un altro pezzettino di un occidente che cade, di un'Europa che cade, perchè l'Afd è un partito profondamente antieuropeo e legato alla Russia". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a L'Aria che Tura su La7. "Analoga situazione - è l'allarme di Calenda - la troviamo in Francia e più contenuta in Spagna e in Italia con Vannacci. Tutto questo non nasce oggi - sottolinea - ma viene da errori clamorosi fatti dai liberali e dalla sinistra negli anni". (ANSA).