(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "1) Azione non accetta ultimatum da nessuno; 2) non abbiamo intenzione di andare a destra ma neppure di baciare la pantofola di Bettini per un assessorato. Ringraziamo Alessio per il lavoro di questi anni e gli auguriamo il successo che merita nel campo largo". Così, su X, il leader di Azione Carlo Calenda, postando un articolo di Repubblica in cui si ripercorre il dialogo del segretario di Az Roma Alessio D'Amato con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per un campo 'larghissimo' alle prossime elezioni comunali, e riporta l'ipotesi che l'ex dem lasci il partito di Calenda se lui decidesse di virare a destra. (ANSA).