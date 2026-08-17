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(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Il governo dovrà riferire in Parlamento immediatamente alla ripresa" sulla possibile matrice russa dell'esplosione avvenuta nella fabbrica di munizioni di Colleferro. Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. "Non possiamo rimanere nell'incertezza su un possibile attacco ibrido russo (le televisioni di Mosca hanno dato ampio risalto a quanto avvenuto) che si configurerebbe come il più grave mai portato a termine sul suolo italiano e uno dei più devastanti a livello europeo", denuncia Calenda. (ANSA).