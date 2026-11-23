(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Io ritengo che ci voglia un centro, che questo paese è è stato fatto grande quando c'era il centro", "e quando sostanzialmente si guardava alle cose che si potevano fare e non allo scontro ideologico continuo. Noi metteremo insieme una lista, chi vuole andare sul mio sito Instagram già la trova, di 20 punti, non è che pretendiamo che tutti e 20 siano parte del programma di governo. Ma puntiamo su sanità e scuola, protezione dai Cyber attacchi e dagli attacchi missilistici e posizionamento europeo, se come credo saremo indispensabili per formare un governo. Staremo con chi vuole fare le cose utili per l'Italia e non mi importa se di destra o di sinistra, staremo con i volenterosi". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a Mattino 5, su Canale 5. (ANSA).