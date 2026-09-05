(ANSA) - ROMA, 05 SET - Il leader di Azione, Carlo Calenda, accoglie "con piacere" l'appello all'unità delle forze liberali lanciato dal presidente del Partito Liberal Democratico, Andrea Marcucci, e rilancia il progetto di un'area autonoma dai due schieramenti. "Stiamo lavorando proficuamente con Pina Picierno, Spazio Pubblico, Europeisti e tanti altri per costruire, in vista delle prossime elezioni politiche, un fronte europeista, liberale e popolare, indipendente dai due poli", scrive Calenda su X, auspicando che "anche +Europa rimanga fedele alla sua missione originaria e si unisca al progetto". "Siamo qui per lavorare insieme, sapendo che su alcuni argomenti ci sono differenze e distanze che possono però essere facilmente composte. È nostro dovere tentare", evidenzia. (ANSA).