(ANSA) - ROMA, 27 SET - Cosa deve succedere per essere uniti? "Che ritroviate la dignità. Che smettiate di fare gli zerbini di Conte. Che siate chiari su Ucraina e Nato europea. Che smettiate di andare appresso alle stupidaggini di Bonelli sull'energia. Che prendiate sul serio la questione della sicurezza e dell'immigrazione illegale. Che la smettiate di avallare bonus che distruggono le finanze pubbliche. Che non stiate dalla parte degli editori dei giornali che deindustrializzano l'Italia e torniate dalla parte degli operai che subiscono la deindustrializzazione". Così su X il leader di Azione Carlo Calenda rivolto al dem Stefano Bonaccini. Calenda prosegue così l'elenco: "Che non rinneghiate una stagione di riforme - job act etc - per compiacere i populisti di sinistra. Che vi ricordiate del fondamento garantista della nostra costituzione e non vi sottomettiate a magistrati e al Fatto quotidiano. Insomma hai capito Bonaccini. Ricordatevi chi siete e raddrizzate la schiena dritta. Poi ne riparleremo", conclude. (ANSA).