(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Aumentano ancora le città da bollino rosso dove è massimo il rischio caldo per tutta la popolazione. Venerdì 17 luglio sono 16, contro i 15 di domani e i 7 di oggi, i centri urbani indicati con questo contrassegno nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che prende in considerazione 27 città. Si tratta di Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. La new entry è Milano. Sempre venerdì bollino arancione, con rischio caldo solo per i più fragili, ad Ancona, Civitavecchia, Messina e Napoli. (ANSA).