(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Sembra attenuarsi il caldo in Italia venerdì prossimo, almeno a giudicare dai bollini rossi del ministero della Salute che oggi sono 19, domani 18 e il 14 agosto appena 7. Secondo il bollettino delle ondate di calore, oggi le uniche città contrassegnata in arancione (rischio caldo solo per i più fragili) sono Ancona e Cagliari, mentre le altre 6 città sono in giallo, lo stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore (Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona). Se domani Pescara passa dal rosso al giallo, venerdì le 6 città che restano in rosso sono solamente Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria, con l'aggiunta di Cagliari dopo due giorni in arancione. Sempre venerdì si contano tre città in verde (nessun rischio da ondata di calore): Pescara, Trieste e Venezia. (ANSA).