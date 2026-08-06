(ANSA) - CAGLIARI, 06 AGO - In questa estate con le ricorrenti e anomale ondate di calore, il sindaco di Quartu Sant'Elena (Cagliari), Graziano Milia, ha firmato un'ordinanza volta ad adottare misure immediate, cautelative e preventive a tutela del benessere degli amici a quattro zampe. È fatto assoluto divieto detenere, anche temporaneamente o per brevi periodi, cani, gatti o altri animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili, verande, aree esterne comuni, recinti o spazi confinati privi di idonea copertura coibentata o muraria, in particolare nella fascia oraria tra le 10.30 e le 18.30. Il documento dispone di evitare l'esposizione diretta dell'animale e del suo spazio di stazionamento ai raggi solari, di garantire quindi l'ombreggiatura permanente, anche con teli oscuranti idonei; ordina inoltre la ventilazione nello spazio di custodia, la possibilità di bere acqua fresca e potabile, l'opportunità di accedere autonomamente a spazi interni all'abitazione o a ricoveri idoneamente rinfrescati. "Il benessere degli animali è un valore fondamentale che riflette il livello di civiltà e di empatia di una società - spiega il Primo Cittadino -. Ogni essere senziente, merita un'esistenza dignitosa, in condizioni che rispettino i suoi bisogni fisici e psicologici, e le nostre scelte quotidiane hanno un impatto diretto sulla qualità della loro vita. Sono estremamente convinto che un mondo più rispettoso degli animali sia un mondo più giusto, responsabile e attento al futuro, anche, ma non solo, in un'ottica di equilibrio dell'ecosistema". L'ordinanza ha efficacia fino al 15 settembre, salvo proroghe o anticipazioni legate all'andamento delle condizioni meteorologiche. Il controllo e la vigilanza per il rispetto dell'ordinanza saranno garantiti dalla polizia municipale, dalle forze dell'ordine presenti sul territorio, ma anche dal Servizio veterinario della Asl di Cagliari e dalle guardie particolari giurate zoofile. (ANSA).