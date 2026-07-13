(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Torna il grande caldo e aumentano i bollini rossi e arancioni. E' allerta rischio salute per Firenze e Perugia in rosso già da oggi fino a mercoledì. A queste, il 15 luglio si aggiungeranno Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. Sempre mercoledì temperature e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più suscettibili (bollino arancione) per Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona Viterbo. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. (ANSA).