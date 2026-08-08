(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Anche lunedì, come per le giornate di oggi e domani, saranno 19 le grandi città italiane con bollino rosso. Se ieri erano 26 su 27 i centri urbani monitorati dal ministero della Salute a riportare il livello di massima allerta per i possibili rischi sulla salute della popolazione legati al caldo, oggi, domani e lunedì le città interessate saranno: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Oggi, invece, secondo il bollettino sulle ondate di calore, sono 8 le città con bollino giallo, indicativo di una fase di pre-allerta: Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Domani solo Bolzano passerà al bollino arancione, che segnala possibili rischi per le persone più fragili, come anziani, bambini, donne incinte e malati. Lunedì 10, invece, il bollino arancione si estenderà anche a Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona. (ANSA).