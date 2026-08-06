(ANSA) - FIRENZE, 06 AGO - Non accenna ad attenuarsi l'ondata di calore che interessa Firenze. Il bollettino di oggi del ministero della Salute conferma il codice rosso per oggi, domani e anche sabato 8 agosto portando a 9 i giorni consecutivi di allerta massima. Proseguono quindi anche le condizioni di forte disagio bioclimatico. Secondo il bollettino temperatura massima percepita sarà di 37 oggi e domani, mentre sabato dovrebbe raggiungere i 38 gradi. Le temperature restano elevate anche nelle ore notturne. Le minime registrate questa notte sono state 22 gradi alla stazione meteorologica Firenze Università, 23 a quella Giardino di Boboli e 24 alla centralina dell'Orto Botanico. Alle 11 (ora solare) il termometro era a era già salito rispettivamente a 32,7 gradi, 34,5 gradi e 34,3 gradi. Ieri si sono raggiunti i 40 gradi alle stazioni di Orto Botanico e Giardino di Boboli e 39 a Firenze Università. E dal Centro funzionale regionale si prevedono le temperature stazionarie e comunque con valori superiori alla media anche nei prossimi giorni, almeno fino a lunedì. (ANSA).