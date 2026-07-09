(ANSA) - FIRENZE, 09 LUG - Firenze resta in codice rosso per il caldo. Il nuovo bollettino del ministero della Salute conferma il livello più alto per il 9, 10 e 11 luglio. Le temperature percepite massime, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono previste fino a 36 gradi in tutte e tre le giornate. Nelle ore più calde il termometro potrà raggiungere i 34 gradi giovedì e venerdì e i 33 gradi sabato, mentre le temperature del mattino resteranno elevate, comprese tra 24 e 25 gradi, contribuendo ad aumentare il disagio bioclimatico. Le elaborazioni dei principali modelli meteorologici, si spiega ancora dal Comune, confermano la permanenza di un robusto campo di alta pressione sull'Italia, alimentato da aria molto calda di origine nordafricana. Anche la Toscana resterà interessata da questa configurazione almeno fino a sabato, con temperature elevate e condizioni di marcato disagio bioclimatico. (ANSA).