(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Ancora caldo torrido fino a domenica 16 agosto, ma fra il 17 e il 18 a interrompere la lunga serie di giornate afose è attesa una perturbazione atlantica. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Fino ad allora, però, si prevedono giornate decisamente calde in tutta Italia, interrotte brevemente da qualche temporale nelle zone interne e in prossimità dei rilievi. Nel dettaglio: Mercoledì 12: al Nord sole e caldo, temporali pomeridiani sui rilievi; al Centro sole e caldo, temporali pomeridiani tra rilievi e pianure adiacenti; al Sud qualche temporale in Calabria. Giovedì 13: al Nord sole e caldo, meno temporali sulle Alpi; al Centro sole e caldo, rari rovesci sui monti; al Sud temporali in Campania, Calabria e Sicilia. Venerdì 14: al Nord sole e caldo; al Centro sole prevalente; al Sud qualche acquazzone in Calabria e Sicilia. (ANSA).