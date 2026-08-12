(ANSA) - LONDRA, 12 AGO - Il premier britannico Andy Burnham ha sollecitato uno stop temporaneo alla vendita e all'utilizzo dei kit portatili da barbecue per non alimentare la minaccia degli incendi propagatisi anche in alcune zone del Regno Unito sullo sfondo della quinta ondata di caldo estremo - anomalo per gli standard estivi locali - che imperversa sull'isola al pari di quanto accade in altri Paesi europei. Burnham ha formalizzato l'iniziativa a margine di una riunione ad hoc del comitato per le emergenze Cobra, presieduta nel pomeriggio per discutere dei contraccolpi sulla salute, sulla sicurezza e sull'economia legati all'allerta meteo in atto. Allerta che intanto continua a riguardare gran parte dell'Inghilterra e dell'intero Galles, con temperature che oggi hanno raggiunto i 35 gradi e domani si prevede possano toccare localmente massime record oltre quota 38. Il clima secco e la penuria di piogge, giunti a livelli senza precedenti nel Regno nel mese di luglio da quando esistono le rilevazioni, ossia dal 1836, non dà nel frattempo tregua, in un contesto che spinge le autorità a sollecitare restrizioni nell'uso dell'acqua e dell'elettricità. Mentre la siccità continua a favorire il moltiplicarsi di focolai d'incendio, anche se il rogo più grave degli ultimi giorni, nell'area boschiva del parco naturale di New Forest, nella contea inglese meridionale dell'Hampshire, è stato infine "circoscritto" da decine di vigili del fuoco: dopo giorni di affannoso lavoro e dopo aver devastato circa 160 ettari di verde. (ANSA).