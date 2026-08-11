(ANSA) - VENEZIA, 11 AGO - Il caldo e la siccità dell'estate 2026 stanno colpendo trasversalmente l'agricoltura veneta, con cali produttivi su gran parte delle colture e il fronte più critico nella risalita del cuneo salino lungo il basso Po. È il quadro tracciato dalla rete di monitoraggio di Confagricoltura Veneto attraverso le segnalazioni degli associati. La risalita del fronte salino ha già reso inutilizzabili le utenze irrigue fino all'altezza della Romea e, se l'avanzamento prosegue, il consorzio di bonifica potrebbe dover sospendere l'irrigazione anche su gran parte dell'isola di Ariano. Sul fronte dei seminativi il caldo sta anticipando la maturazione del mais, con un calo delle rese stimato tra il 15 e il 20% in coltura irrigua e un prezzo inferiore del 4,5% sull'anno scorso. La soia non irrigata è in molte zone già compromessa e per il riso la scarsità d'acqua rischia di dimezzare il raccolto. In sofferenza anche la frutta: le mele gala non colorano per la mancanza di sbalzo termico tra giorno e notte e in parte sono già rovinate dalle scottature sulla buccia, mentre il kiwi mostra i primi casi di defogliazione. Nel vitivinicolo il Pinot grigio anticipa la maturazione, con rischio di marciumi, e il Prosecco fatica a ingrossare gli acini per la carenza d'acqua. A parte, in alcune zone si registra l'azzeramento di coltivazioni di tabacco, con danni fino al 100% provocati però da grandine e vento. "Non è più un'emergenza straordinaria, ma la conferma di una fragilità strutturale che l'agricoltura veneta si trova ad affrontare ogni estate con intensità crescente", afferma il presidente di Confagricoltura Veneto, Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, secondo cui "senza una gestione coordinata delle risorse idriche lungo l'intero bacino e senza strumenti di sostegno adeguati alle imprese, il rischio è che una difficoltà stagionale si trasformi in una perdita strutturale di reddito e di capacità produttiva". (ANSA).